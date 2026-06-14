サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、試合会場の米テキサス州ダラスで、１次リーグＦ組初戦・オランダ戦の前日会見に臨んだ。１０日に主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝の離脱を決断した件について「航を傷つけたことはもちろん。多くの方々を傷つけるようなことをしてしまった。私自身、申し訳ない思いでいっぱい」と声を震わせた。遠藤は２月に左足甲にある