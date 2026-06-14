【本降りの雨】あす東京首都圏「梅雨寒」長袖で！ 関東甲信地方では、本州南岸の「梅雨前線」や前線上を進む「低気圧」の影響で、１５日（月）は「雨」が降り、朝から気温が上がらず半袖では「寒い」でしょう。 【▶画像を見る】 【▶画像を見る】 【▶画像で見る】 【４月並み】１５日（月）の予想最高気温 １５日（月）は１４日（日）よりも５℃以上低くなりそうです。朝はそれほど寒くはありませんが、昼