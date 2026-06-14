北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は13日（日本時間14日）、1次リーグB組のカタール―スイス戦の判定を巡りFIFAが声明を出した。前半14分、スイスがPKを獲得した場面はオフサイドか微妙な判定に。海外メディアから疑念の声が上がったが、証拠画像とともに正当性を主張した。前半14分、スイスは敵陣右サイドからクロスを上げ、FWブレール・エンボロが競って落としたボールにMFレモ・フロイラーが反応。足元に収めた