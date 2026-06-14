6月7日に『週刊文春』、11日には『FRIDAY』によって、熱愛が報じられたアイドルグループ「なにわ男子」メンバーの長尾謙杜。長尾にとっては3年ぶり2回目の熱愛報道だった。それから約1週間経ったものの、その波紋は広がり続けており、12日には公式ブログにも異変が現れた。「長尾さんの熱愛のお相手は、元『E-girls』の稲垣莉生さんです。それぞれがサッカー日本代表の親善試合を観戦し同じマンションに帰宅する様子や、都内の飲