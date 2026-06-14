元KAT-TUNの中丸雄一が、14日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前7：30）に出演した。【写真】まじっすか！『シューイチ』が中丸雄一の番組出演を告知中丸は同番組にレギュラー出演していたが、24年8月に一部週刊誌報道を受けて謹慎し、活動再開後も出演していなかった。約2年ぶりの登場となった。今回「まじっすか」のコーナーでインディーゲームの世界を調査。辻岡義堂アナが「今回一緒に調査していただくのはこの方です