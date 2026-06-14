ホワイトソックスのトリスタン・ピータース外野手（２６）が?大仕事?をやってのけた。１３日（日本時間１４日）の本拠地ドジャース戦は先発の山本にパーフェクトペースで抑えられ、８回二死に何とか敵失で屈辱を回避。しかし、ノーヒットノーランのピンチは続き、迎えた９回。先頭打者のピータースが山本のフォーシームを右翼ポール際に運ぶ?値千金?のソロ本塁打を放ち、ホームでの失態をギリギリで免れた。１―７と大敗したと