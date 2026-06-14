【競馬】宝塚記念G1（6月14日／阪神競馬場・オープン・国際・芝2200メートル）【映像】突然の大雨で再び“武豊マジック”炸裂！ 宝塚記念レースハイライト第67回、宝塚記念が14日（日）に阪神競馬場で開催され、2番人気で昨年の勝ち馬メイショウタバル（牡5、栗東・石橋）が勝利。父ゴールドシップに続き史上3頭目の連覇を達成した。鞍上の武豊騎手は先週の安田記念に続く勝利で、自身