千葉県警は、タレントのボビー・オロゴン容疑者（本名・近田ボビー60歳）を不同意性交等容疑で逮捕したと発表しました。発表によりますと、ボビー容疑者は、2026年4月21日午後4時頃から午後6時頃までの間、千葉県内の住宅において、知人の女性に性的暴行を加えた疑いがもたれています。この日、ボビー容疑者が被害者の女性を呼び出し、2人で現場の住宅に向かったということです。当時、室内には2人しかいませんでした。事件翌日、