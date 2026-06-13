うつ病は世界中で数億人が罹患(りかん)しているとされる精神疾患であり、近年は運動や日々の食習慣といった生活要因が、うつ病の症状緩和や治療に役立つ可能性が注目されています。韓国の研究チームが行った新たな研究では、食事の時間が不規則な人ほどうつ病の症状が現れる可能性が高いことがわかりました。Irregular meal frequency and depressive symptoms: Moderating roles of dietary diversity and breakfast skipping - S