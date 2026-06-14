お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（36）が、14日放送のTOKYO FM『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0〜Touch Your Heart〜』（日曜・後0：30）に出演し、自身の恋愛事情について語った。【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット番組では、MCを務めるきゃりーぱみゅぱみゅがイワクラに「テレビのイメージだと恋愛の話も赤裸々にされていた印象があるが、今は恋