デジタルカメラへの移行が急速に進んでいた2009年、富士フイルムは異色の1台を世に送り出した。FUJIFILM GF670 Professional。蛇腹式折りたたみボディを持つ、中判レンジファインダーカメラだ。 iPhoneが登場し、スマートフォンという言葉がまだ新鮮だったその時代に、あえて120・220フィルムを使う中判カメラを開発したのには、富士フイルムとしての明確な意思があった。押し寄せるデジタルの波に抗うように、フ