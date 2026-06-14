第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の東東京大会（７月４日開幕）の組み合わせ抽選会が１３日、都内で行われた。今春のセンバツに出場した帝京は、初戦の３回戦で大東大第一、自由ケ丘学園、東京のいずれかと対戦することになった。主力選手は遠征で不在のため、主将に代わり平田慎之介（３年）が抽選会に参加。「日本一を取れるように夏に向けて頑張ってます」と、チーム一丸で戦う決意を示した。同