◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが連覇、春の古馬G1の3冠が懸かっていたクロワデュノールが2着、3着にダノンデサイルが入った。ダノンデサイルは昨年のジャパンC、有馬記念、今年の大阪杯に続くG1で4戦連続3着。86年以降でG1で4戦連続3着は初めて。また一昨年の有馬記念も含めて5回目のG1