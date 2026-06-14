1000馬力超えの新型4ドアスポーツカーに反響集まる！メルセデス・ベンツは2026年5月20日、メルセデスAMGの新型「GT 4ドア クーペ」を世界初公開しました。メルセデスAMGは2018年、ブランド初の本格4ドアスポーツカーとしてGT 4ドア クーペを投入しました。ロングノーズとショートデッキによるスポーティなスタイリングに加え、大人4人が快適に乗車できる実用性も兼ね備えたモデルとして支持を獲得。【動画】“1100馬力超え”の