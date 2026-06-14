【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。スポーツ報知では、オランダ戦の先発メンバーを予想。先発確率とともに、各ポジションにワールドクラスの選手をそろえる強豪オランダ戦のポイントを、ポジションごとに解説する。◇ＧＫ鈴木彩艶（１００％）