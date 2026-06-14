俳優のMEGUMIが、つきあう相手を見極める際に大事にしているポイントを明かした。【映像】MEGUMIの「見極めポイント」6月12日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとして俳優MEGUMIと片山友希が登場。苦い失恋を糧にして、新たな幸せを掴むための「あざと逆転恋愛術」について徹底検証した。山里が「MEGUMIさ