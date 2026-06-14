◇NBAファイナル第5戦ニックス94ー90スパーズ（2026年6月13日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決めるNBAファイナル第5戦が13日（日本時間14日）に行われた。東王者のニックスが最終Qに16点差をひっくり返す逆転勝利。53年ぶりのNBA王者に輝いた。試合後には選手たちの涙が止まらなかった。ファイナルMVPには、この試合で両チーム最多45得点をマークしたジェイレン・ブランソンが輝いた。半世紀以上ぶりにNBA