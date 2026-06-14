現地６月14日、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。強豪オランダは、どんなメンバーで日本戦に挑んでくるのか。会場となるダラス・スタジアムで行なわれた前日会見を取材していたオランダ人記者に訊いた。こちらの予想通りで、サプライズはないようだ。６月８日のウズベキスタン戦で負傷した守護神のバルト・フェルブルッヘンについても、「大丈夫。問題ない」と話していた。&#