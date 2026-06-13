この平和な家族のワンシーンがこのあと一変する【漫画】本編を読むSNSで5.1万いいねを獲得し、表示数930万回にも達した本作は、幸せな家族の食卓シーンから物語が始まる。かわいいママと、ちょっとウザいパパ、そして年頃の娘が食卓を囲んだ平穏なシーンだが、娘は許しがたいパパの秘密を知り、この家族を崩壊させようと考えていた。父親の浮気相手とは…？書斎にこもって、誰に愛をささやいているのか…!?パパのかわいさのトリコ