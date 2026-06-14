猫が『座った状態で寝る』ときの理由4つ 1.少し警戒しているから 猫は、寝るときの姿勢に警戒心の強さが表れるといわれています。たとえば、バンザイをしたまま仰向けになるヘソ天や、前足を折りたたんでいる香箱座りは、すぐに動き出しにくい体勢です。つまり、それだけ安心してリラックスしている証拠ともいえるでしょう。 一方、座ったまま眠っているときは、足を自由に動かしやすく、何かあればいつでも逃げ