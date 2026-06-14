◇第67回宝塚記念芝2200メートル（2026年6月14日阪神競馬場）G1馬5頭が名を連ね、ドリームレースにふさわしいメンバーが覇を競った「宝塚記念」はメイショウタバルが制した。昨年に続く連覇で、ゴールドシップ（2013、2014年）、クロノジェネシス（2020、2021年）に続く史上3頭目の快挙となった。レース後、JRAのYouTubeチャンネルで武豊のジョッキーカメラが公開された。ゴール後の第一声は「やっぱ走るな、これ」。相