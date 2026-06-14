◇W杯北中米大会1次リーグD組オーストラリア2―0トルコ（2026年6月13日バンクーバー）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグD組で、6大会連続出場のオーストラリアがトルコを2―0で下した。かつてハリー・キューウェルやケーヒルら世界的名手を輩出してきた“サッカルーズ（オーストラリアの愛称）に新星が出現した。耐える時間が続いた前半27分、値千金のゴールを決めたのが、20歳のFWネストリ・イランクンダ（ワトフォー