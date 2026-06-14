北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）の客席で、人種差別的ジャスチャーを作った男性が物議を醸している。韓国人インフルエンサーが回したカメラに、目を裂くポーズをしたメキシコ人男性の姿が映り込む場面がSNS上で拡散。海外メディアでも詳細が報じられた。問題視されたのは、11日（日本時間12日）にグアダラハラスタジアム（メキシコ）で行われたグループAの初戦、韓国―チェコの客席で起きた出来事だ