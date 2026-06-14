「雨の日は頭が痛い」「なんとなく体が重い」「季節の変わり目はぐったりする」そんな経験はありませんか？その不調は、天気痛のサインかもしれません。まずはセルフチェックで、自分がどのタイプに当てはまるのか確認してみましょう。今回は、天気痛研究の第一人者として知られる佐藤純先生に、天気痛のタイプ別の特徴とセルフチェックのポイントを教えていただきました。天気痛の3大要因は、「気圧」「湿度」「気温」天気痛は