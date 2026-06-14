すでに真夏のような暑さの日も増え、熱中症は“夏本番”を待たずに起きている。注意したいのが、外出中だけでなく、自宅で過ごしているときの熱中症。梅雨時は湿度が高く、汗が蒸発しにくいと、室内でも身体に熱がこもりやすい。さらに睡眠不足や水分不足も、熱中症リスクを高める要因に。この記事のすべての写真を見る熱中症患者は6〜7月に急増熱中症と聞くと「真夏が最も高リスク」というイメージがあるかもしれないが、さにあ