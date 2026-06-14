日本代表の移動ジャージに脚光日本サッカー協会（JFA）は6月13日、日本代表の選手たちがアメリカ・ダラスに到着した様子を公開した。その際に着用していたジャージが「昔の学校の先生みたい」「平成感がすごい」と注目が集まっている。左胸にロゴマークが刻まれたトリコロールカラーのジャージはアディダスが発表した1990年代の「エキップメントシリーズ」の復刻モデルで、スペイン、ドイツ、アルゼンチン、メキシコ、コロンビ