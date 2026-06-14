6月13日から26日まで、天皇皇后両陛下は、オランダとベルギーを訪問される。もともと両王室と日本の皇室は親密な関係にあり、日本とオランダは昨年で交流425年、ベルギーとは今年、外交関係樹立160年を迎えた。そうした経緯から、両国から要請を受けてのご訪問である。両陛下にとって、海外ご訪問は昨年7月のモンゴル以来約1年ぶり、即位後4度目だが、揃っての複数国ご訪問は2002年のニュージーランド、オーストラリアご訪問以来