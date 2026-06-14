色仕掛けによって、国家の機密情報などを引き出す「ハニートラップ」。ドラマや映画の話ではなく、実際に世界中で行われており、過去に日本でも事件化している。前編記事『「米FBIもまんまと騙された」英国の諜報機関も警告…！日本人が知らない「中国ハニートラップ」の恐るべき実態』に続き、元公安調査官で、金沢工業大学産学連携室主任研究員の藤谷昌敏氏が解説する。過去に日本でも起きている「ハニートラップ事件」日本にお