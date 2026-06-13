13日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」に新婚のケンドーコバヤシ（53）が出演。明石家さんま（70）から結婚とパパになったことを祝福された。結婚後、さんまとは初共演のケンコバ。冒頭「ご祝儀ありがとうございました」と、まじめに話したのはここまで。妻について問われると「20歳年下なんですけど、身長が2メートル23センチ。アンドレ・ザ・ジャイアントと同じで、並んで手をつなぐと電車のつり革状態です。赤ちゃんの名前