「どうして家の駐車スペースに入るサイズの車を買わないのか」東京都世田谷区に住む会社員の男性（40代）は、近所を散歩するたびに目に入る“はみ出し駐車”に憤りを感じるといいます。男性が気になっているのは、一戸建て住宅の駐車スペースから大きくはみ出した大型ワゴン車。いつも車体の一部が歩道側に迫り出しており、歩行者は避けるために車道へはみ出さなければならない状態だといいます。しかし、その道路は交通量も多く、