ヒカルさんのyoutubeで「48歳でこのスタイルはすごい!?」と話題沸騰のYumico。このスタイルをつくっているのが、骨格レベルから体型が変わり、女性らしいメリハリボディになれる「ユミコア」。なかでも、とくに簡単で、早く結果が出るものだけを集めたベスト版書籍『ユミコアで−10歳ボディを手に入れる』が発売されています。今回は、そのなかから、特に下半身が太りやすい人が気をつけることを紹介していきます。監修：理学療