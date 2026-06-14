俳優の後藤久美子（52）が、フランス人元F1レーサーのジャン・アレジさん（62）との事実婚を解消したことを発表した。【映像】後藤久美子の元パートナーのジャン・アレジさん後藤久美子、アレジさんとの事実婚解消を報告後藤は所属事務所を通じて、「私事で大変恐縮では御座いますが 長きにわたり日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは パートナーシップを解消し それぞれの道を歩むこととなりました。今後は 形を変