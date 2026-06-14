歴史的Ｖ６ならず！ ◇６月14日／2025-26リーグHプレーオフ 男子ファイナル▢国立代々木競技場第一体育館豊田合成ブルーファルコン名古屋vsブレイヴキングス刈谷 写真：気迫こもったプレーをみせる成田 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。シーズン６連覇という偉業を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、セミファイナル第１試合を勝ち上がってき