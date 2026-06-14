無情にも、スマホの位置情報は微動だにせず、帰宅しない少女の所在を示していた。GPSが発信を続けた場所は、神奈川県相模原市南区、JR相模線・下溝駅から近い相模川の河川敷。背丈の高い草木が生い茂る先、橋の下にある狭い空き地付近だった。陽が落ちれば、あたり一面は暗闇に包まれ、そばを流れる小さな支川のせせらぎが静寂の中に響くだけ。【本人写真】殺人容疑で逮捕された金髪のA。高校入学当初は大人しいタイプだったとい