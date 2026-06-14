モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナさん。なぜ彼女は、数々の苦難を乗り越え、自分らしく生き続けることができたのか。【激レア写真】 孫を抱くクラウディアさんとビールを片手にカメラ目線の若かりし頃の辰夫さんの姿を見る梅宮さんが自身の半生を赤裸々につづった著書