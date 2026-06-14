「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Xiaomi 17T Pro 256GB（Xiaomi）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）4位AQUOS wish5（シャープ）5位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）6位Reno13 A（OPPO）7位A5 5G(au)（