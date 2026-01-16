¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤«¡¢½äººÉôÄ¹½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¸½¾ì¤Ç¸ýÏÀ¤·Áê¼ê¤òÂáÊá¡¢Ê¼¸Ë
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢Á°Êý¤Î¼Ö¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²Ã¸ÅÀî½ð¤ÎÃËÀ½äººÉôÄ¹¡Ê49¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½äººÉôÄ¹¤Ï¸½¾ì¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Áê¼êÃËÀ¤òË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯8·î¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤ÇÁ°¤òÁö¤ë¼Ö¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¿Â¾¡¢¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤¢¤ª¤ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¡£2Âæ¤¬Ää¼Ö¤·Ï©¾å¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤¬¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¼ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½äººÉôÄ¹¤¬ÃËÀ¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤«¤é¡¢½äººÉôÄ¹¤¬¤¢¤ª¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£