¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¤À¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤YouTuber¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¿´Íý¤ò¹ðÇò¡Ö¤½¤¤¤Ä¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¤¬¡¢SNS¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¿´Íý¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛRIHO¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤ÐÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÈÖÁÈVTR¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤ËÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¡¢LINE¤âInstagram¤âÁ´¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖSNS¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬µÄÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ú¤¨¤¬¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢RIHO¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÂ¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖLINE¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤âÁ´Éô¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¡¢°ìÀÚ¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ú¤¨¤¬¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¤È¤«¤¸¤ãµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢RIHO¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥È¤À¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤¤¤Ä¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1¿Í¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£¼«¿È¤Î»ë³¦¤«¤é¾Ã¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¿ô»ú¤µ¤¨¤âºï¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¡ÖÃÏ¹ö¡×¤á¤¤¤¿¿´Íý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£