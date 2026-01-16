¡Ö¶µ²Ê½ñ¤ò°ìÅÙÆÉ¤à¤À¤±¤Ç°Åµ¡×¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤Î¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡¡Æ±ÁëÀ¸¤Ï¡ÖÍÌ¾¿Ê³Ø½Î¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÃæ³Ø¤Ë¡×
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡·ûÀ¯»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê66¡Ë¤â½÷À½é¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬¿³µÄÆþ¤ê¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¡×¼Â¸½¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¡¢µóÆ°¤Ë¤Ï¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈºËÁê¤Î±¦ÏÓ¡É¤ÎÁÇ´é¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¡¡ÅìÂç»þÂå¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤Âç¿Ã¡¡Åö»þ¤ÏÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Ï1959Ç¯5·î9Æü¤Ë¿ô³Ø¼Ô¡¦Ä«Ä¹¡Ê¤È¤â¤Ê¤¬¡Ë¹¯Ïº»á¤Î°ì¿ÍÌ¼¤È¤·¤Æºë¶Ì¸©±ºÏÂ»Ô¡Ê¸½ºß¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£5·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¡¢¤µ¤Ä¤¡½¡½Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê½¨ºÍ¤Ö¤ê¤ÏÍý²òÉÔÇ½¤Ê¤Û¤É¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¤À¡£
¡¡Æ±»Ô¤Î¹âº½¾®³Ø¹»¤Ç1³ØÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿¶µ°é¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÅ¯É×»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤ï¤µ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1³ØÇ¯¾å¤ËÅ·ºÍ¾¯½÷¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¡£·»¤ä»Ð¤¬¤¤¤ëÍ§¤À¤Á¤«¤é¤â¡È¤µ¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Å·ºÍ¤¬¤¤¤ë¤è¡É¤È¡£¤Î¤Á¤ËÂÐÃÌ¤ÇËÜ¿Í¤«¤é¡Ø°ìÅÙ¶µ²Ê½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤éÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¾å¤ËÊÙ¶¯Ç®¿´¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍ¡×
¡¡ÊÒ»³Âç¿Ã¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ªÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÅ·ºÍ¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤à¾®ÌîÊÝ½Å»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¡¢¤µ¤Ä¤¤ÎÄÌ¿®Êí¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡£À®ÀÓ¤Ï¤Û¤Ü¥ª¡¼¥ë5¡£Ã´Ç¤¤â5¤¬¾å¸Â¤À¤«¤é5¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç10¤¯¤é¤¤¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¹ñ¸ì¤ä»»¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤ÈÈþ½Ñ¤ÎºÍÇ½¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÏÉ¬¤º¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢³¨¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é¡È¤ªÁ°¤Ï¥×¥í¤«¡É¤È¤¤¤¦½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Ë¤ÏÃË»Ò¹»¤Î±ºÏÂ¹â¹»¡¢½÷»Ò¤Ï±ºÏÂÂè°ì½÷»Ò¹â¹»¤È¤¤¤¦Ì¾Ìç¸øÎ©¹â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢
¡Ö±º¹â¤ä°ì½÷¤Ë¹Ô¤¯Ï¢Ãæ¤Ê¤ó¤«ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢ÂÎ°é¤À¤±¤Ï3¡£ËÜÅö¤Ï2¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã´Ç¤¤¬¤Ò¤¤¤¤·¤Æ3¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÀÆ¸¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢Æñ¤Ê¤¯Åìµþ¶µ°éÂçÉíÂ°Ãæ³Ø¡Ê¸½¡¦ÃÞÇÈÂçÉíÂ°Ãæ³Ø¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹»¤Ç¹â¹»¤Þ¤ÇÆ±³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÄ¶ÍÌ¾¿Ê³Ø½Î¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤Ç¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÃæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ç¤¤ë»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤òÂçÀª½Ð¤¹³Ø¹»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ®Æ¬³Ê¤Ç¡¢ÅìÂç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡Æð¼°¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ç6Ç¯´Ö°ì½ï¤À¤Ã¤¿½÷À¤â¡ÖÀÚ¤ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤Ï¤º¤Ã¤È¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»¤Î3Ç¯´Ö¡¢°ìÅÙ¤â¤½¤ÎºÂ¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤âÉô³è¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬ÆÃ¤ËÉâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÊý¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡½ÙÂæÍ½È÷¹»¤äÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÎÌÏ»î¤Ç¤âÂ¾¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤¬¹ñ¤ÎÊ¸·ÏºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþÂç³ØÊ¸²Ê°ìÎà¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·Èà½÷¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¬¤êÊÙ¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅìÂçÆþ³Ø¸å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤½¤ÎËµ¤é¡¢½÷À»ï¤ËÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅìÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
³Ø¶È¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶È¤ËÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡Ä¡Ä
¡¡Ë¡³ØÉô¤ÎÆ±´ü¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤ÏË¡Áâ³¦¤Ë¿Ê¤ó¤À½÷À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤½÷À¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÅÙ¡¢½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿Èà½÷¤òÇñ¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶¹¤¯¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤Éô²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÆ»³Ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÈÕ¤â¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤¤¤¤Éþ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÇÃË»Ò³ØÀ¸¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡³Ø¶È¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶È¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡¢ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¡Ä¡Ä¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Ë»¤·¤¤ÅìÂç½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¡¢»ÊË¡»î¸³¤è¤ê¤âÆñ´Ø¤È¤µ¤ì¤¿³°¸ò´±»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡¡µ¬³Ê³°¤ÎºÍ½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅØÎÏ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¬Ç¾¤ÎÌÀÚò¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¢ªÅìÂçË¡³ØÉô¢ª³°Ì³¾Ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿²¦Æ»¤òÊâ¤Þ¤ì¤¿²í»Ò¹Ä¹¡¤ÈÁÐàú¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½¨ºÍ¤ÎÍÀ¤ì¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ËÀÖÌç¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¼ã¤ÊÒ»³»á¤Ï¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¾åµé»î¸³¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö´±Ä£¤ÎÃæ¤Î´±Ä£¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ë¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÂçÂ¢´±Î½¤Î½éÇ¤µë¤Ï10Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï1982Ç¯Æþ¾Ê¤ÎÆ±´ü¡¢ÅÄÃæ½¤¡¦Âó¿£Âç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ìò½ê¤Ë¶á¤¤¸×¥ÎÌç¤Î¡ØÅ·¶é¡Ù¤È¤«¤Ç°Â¼ò¤ò°û¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄÂçÎÌÈ¯¹Ô»þÂå¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£ÀÖ»ú¹ñºÄ¼«ÂÎ¤¬Ë¡Î§°ãÈ¿¤À¤«¤é¡¢ËèÇ¯¡¢ÆÃÊÌË¡¤òºî¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÀÖ»ú¹ñºÄ0¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤Î»þÂå¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ò¤±¤Ã¤³¤¦Ç®¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÒ»³Âç¿Ã¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤éÌî¿´¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÎºâÌ³´±Î½ºÎÍÑ¼Ô¤Ï3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤¬½÷À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ë1¿Í¡¢½÷À¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°Î¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø½÷À´±Î½¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ØÀèÎã¤òºî¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Âç¿Ã¤Î¡Ö½÷À¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ·¶é¡×¤Î°û¤ßÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÅ·¶é¡Ù¤Ç¤âÍÑ¸ì¤äÃÎ¸«¤Î½Ð¤·Êý¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÍ¥½¨¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤ÎÆ±´ü¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿Í¥½¨¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤«¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤ÏµìÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¶²ÎµÈÖÉÕ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Áá¤¤ÏÃ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤¬¡¢²¿»ö¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¿ÊÒ»³Âç¿Ã¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤¿ÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
