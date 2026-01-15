¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡ÛÀ¸À®AI¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É¿¦Ì³·ÐÎò½ñ
ChatGPT¤Ç¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¡×¤ò¸úÎ¨Åª¤Ëºî¤ë¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCTO¡¦·§ß·½¨Æ»¤¬²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡ÖAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡×¡£
¡ÊÏ¢ºÜ3²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
Ê¸¡§ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò CTO ·§ß·½¨Æ»
①¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡Û ChatGPT¤ÈNotebookLM ¤Ç¡ÖÂ®¤¯¡¢¿¼¤¤¡×´ë¶È¸¦µæ¤ò¼Â¸½
②¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡ÛÀ¸À®AI¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡ÈÅÁ¤ï¤ë¡É¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¡ÊËÜµ»ö¡Ë
③¡ÚAI³èÍÑÅ¾¿¦½Ñ¡ÛÀ¸À®AI¤òÁê¼ê¤ËÌÌÀÜÂÐºö¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡AI¤Ï¿Í¤ÎÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤ë
Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ñÎà¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¡¦¥¹¥¥ë¡¦¹Í¤¨Êý¡¦À®Ä¹¤Îµ°À×¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê½ñÎà¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÅª³Î¤Ë¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÅÁ¤¨Êý¤ÎÊÉ¡×¤ò¡¢À¸À®AI¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¸¾Ï¹½À®¡¦¸«¤ä¤¹¤µ¡¦É½¸½¤ÎÀâÆÀÎÏ¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ChatGPT¤òÎã¤Ë¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ò3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò¸ì¤ë¡×½ñÎà¤ò»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡ÛºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡© Íý²ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦
¤Þ¤º¹Ô¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ChatGPT¤Ë¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢AI¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍý²ò¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÀºÅÙ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ChatGPT¤Ï¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ÎÌÜÅª¡×¡ÖÍúÎò½ñ¤È¤Î°ã¤¤¡×¡ÖºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÀ°Íý¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Ï²áµî¤Î¿¦Ì³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤ò¼Â¸½¤·¡¢²¿¤ò³Ø¤ó¤À¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÖºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ØÀ®²Ì¡¦À®Ä¹¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢AI¤Î²óÅú¤ò¡ÖÅú¤¨¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍý²ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¶À¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¡×¡ÖÄêÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤À®²Ì¡×¡ÖÃ±¤Ê¤ëºî¶ÈÆâÍÆ¤ÎÍåÎó¡×¤Ê¤É¡¢Èò¤±¤ë¤Ù¤½ñ¤Êý¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î´Ö¤Ë¡Ö¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¡×¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡Û¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÃª²·¤·¤·¤ÆAI¤ËÅÏ¤¹
¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ò¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÀ°Íý¤·¡¢AI¤ËÅÏ¤»¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁÇºà¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÇºà¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î·ÐÎò¤ä·Ð¸³¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤ÞChatGPT¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Í§¿Í¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë²»À¼ÆþÎÏ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¡»¡»¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡»¡»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡»¡»¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤½¤Î¤¢¤ÈChatGPT¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·ÐÎò¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ËµºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¡¢´ÑÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ChatGPT¤ÏÌÌÀÜ´±¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÁÌä¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ä»×¹Í¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢AI¤ËÀ°Íý¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¤³¤ì¤ÇChatGPT¤¬Í×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯Ä´¤¹¤Ù¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
①ºÇ½é¤«¤éÊ¸¾Ï¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤
ºÇ½é¤«¤éÊ¸¾Ï¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢²»À¼ÆþÎÏ¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Æ»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
②¿ôÃÍ¤ä´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎ¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤ë
AI¤¬¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¹½À®¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
③ºÆ¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹
AI¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤ÆºÆ¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÁÇºà¡×¤òAI¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î³Ë¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡Û¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î·Á¼°¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë
ÁÇºà¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤Î·Á¼°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê´ë¶È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µá¿ÍÉ¼¤ò°ì½ï¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å»ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ®²Ì¡¦¥¹¥Ôー¥É¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¡¢Æü·Ï´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¶¨Ä´À¡¦²þÁ±¡¦·ÑÂ³ÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤Ë´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½¸½¥Èー¥ó¤ò¼«Á³¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´°À®¸å¤Ï¡¢¹»Àµ¤È°õ¾Ý¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥×¥í¥ó¥×¥ÈÎã
ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢°õ¾Ý¤È²þÁ±ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ChatGPT¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¹»Àµ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®²Ì¤ÎÇØ·Ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥Ôー¥ë¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤ò¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤È±þÍÑ¤¬Íø¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î´ë¶ÈÍÑ¤Ë¾¯¤·½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÊ¬¤ÇÊÌ´ë¶È¸þ¤±¤Î½ñÎà¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µá¿ÍÉ¼¤òAI¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¡Ö¤³¤Îµá¿Í¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥ー¥ïー¥É¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¯Ä´¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§AI¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¤ò¸ÀÍÕ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¶À¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿¦Ì³·ÐÎò½ñºîÀ®¤Î£³¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êAI¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
AI¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÁÇºà¤ò¹½Â¤²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇºà¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ë²Ì¤âÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ´ðËÜ¤Î·¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Ï¡Ö´ë¶ÈÌ¾¡Üµá¿ÍÉ¼¡ÜºÇ¿·¾ðÊó¡×¤òÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÈÇ¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦³èÆ°¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÍÆ¤Î¿¼¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½AI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤½ñÎàºîÀ®¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð¸³¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²áµî¤òÀ°Íý¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤òÀß·×¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ò¡Ö½ñ¤¯¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¸ÊÍý²ò¤ò½õ¤±¤ëÁêËÀ¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£
¤½¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½é´ü¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï ANYCOLOR ¤Ç¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£2020Ç¯¡¢¹ÓÌÚ¸ÆóÏº¤È¶¦¤Ë¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤òÁÏ¶È¤·CTO¤Ë½¢Ç¤¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó AI ³Ø¹»¤Î CTO ¤È¤·¤ÆÀ¸À® AI ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶È³¦¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¡ØChatGPT¤È³Ø¤ÖPythonÆþÌç¡Ù¤ÏAmazon¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µ»½Ñ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡ØËÙ¹¾µ®Ê¸¤ÎChatGPTÂçÁ´¡Ù¤âÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤ë¡£