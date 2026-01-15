43ºÐ¡¦¸µNHK¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¡¢¾×·â¤Î¡È¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢¡É¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡ÉÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥ÈÂçÊü½Ð
¡¡¸µNHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥é¥¸¥ª²Æì½êÂ°¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬15Æü¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØThis is TOMOKA¡Áprologue¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤Ï¤¸¤±¤ó¤Ð¤«¤ê¡Ä¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±½÷À¶µ»ÕÉ÷¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú
¡¡ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢1982Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÇÛ¿®¤Î¡Ø½µ¥×¥ì ¥×¥é¥¹¡ª¡ÙÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤«¤é¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤·¤¿¡¢¼î¶Ì¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È½¸¡£2025Ç¯Ëö¤ËÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤Î¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¡¢¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ÃÝÃæ¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¡£²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³¤¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂåÌ¾»ì¤Î¡È¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¡É¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¤è¤êÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾Ð´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ã¶À»Ñ¤ä¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤âÃåÍÑ¡£¤³¤Î1·î¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃÝÃæ¤Î¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤Ï¤¸¤±¤ó¤Ð¤«¤ê¡Ä¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±½÷À¶µ»ÕÉ÷¤ÎÃÝÃæÃÎ²Ú
¡¡ÃÝÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢1982Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£ÀÄ¿¹Ä«ÆüÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢´ä¼êÄ«Æü¥Æ¥ì¥Ó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢NHK²ÆìÊüÁ÷¶É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥é¥¸¥ª²Æì¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¥é¥¸¥ª²Æì¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø²Ú²ÚÅ·¹ñ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¹¥¤¥«¥Ã¥×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£