¡ÈÊ¿À®½÷»ù¥Öー¥à¡É¤Çº£¡Ø¥·ー¥ë½¸¤á¡Ù¤¬Ç®¤¤¡ª¡¡¡ÈÀÎ¤ÎÆ´¤ì¡É¤ÇÂç¿ÍÇã¤¤¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ç100¿Í°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤â
Æ±Î½¤È¥·ー¥ë¸ò´¹¡ª¡©
¸åÀ¸Àîô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥·ー¥ëÄ¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÆ±µéÀ¸¡Ê29ºÐ¡Ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â5ºý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¥·ー¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤×¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡É ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×
»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¤È¤¤¤¦¥·ー¥ë½¸¤á¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·ー¥ëÄ¢¤òÊ£¿ôºý»ý¤Ä¿Í¤â
¹â¹»3Ç¯À¸¡Ê¥·ー¥ëÄ¢3ºý»ý¤Á¡Ë¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤±¤Ã¤³¤¦Çã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢¿ÆÀÌ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¥·ー¥ë¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤â¡£
¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ê¥·ー¥ëÄ¢2ºý»ý¤Á¡Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¡×
¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥·ー¥ëÄ¢¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î2¿ÍÁÈ¡ÖÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¸ò´¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¡ÖÁÇºà¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í²Ä°¦¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ç¥·ー¥ë¸ò´¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー½¸¤á¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£
20Âå¡Ö¾®¤µ¤¤»æ¤À¤«¤é½¸¤á¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢·ë¹½¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Á¤ã¤¦¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
7000¼ïÎà°Ê¾å¤½¤í¤¨¤ëÀìÌçÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò°·¤¦Å¹¤¬¡¢µîÇ¯12·î¡¢·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ê¤»¤Þ¤·¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ô¤Ï7000¼ïÎà°Ê¾å¡£
¤³¤ÎÅ¹¡¢½µËö¤Ï¥ì¥¸Á°¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
BーSIDE LABEL ·§ËÜÅ¹¡¡µÜÀîÈþÊæ¤µ¤ó¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òµá¤á¤Æ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ãµ¤·¤Æ¤âÌµ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ïÎà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ø²¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¼ûÍ×¤¬¸Â¤é¤ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢ÉÊÂ·¤¨ËÉÙ¤ÊÅ¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤â
¼ÂºÝ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡£
ÍèÅ¹µÒ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ø¥Á¥ó¥Á¥é¡Ù¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Á¥ó¥Á¥é¤È¥Í¥³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¸«¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ð¤¤¤Í¡×
¾®³Ø2Ç¯À¸¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¢¤²¤ë¥·ー¥ë¡×
¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ëÉÊÂ·¤¨¤Ç¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï·§ËÜ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¡£
µÜÀî¤µ¤ó¡Ö¤³¤³¤ÏÁ´¤Æ·§ËÜÅ¹¸ÂÄê¤Î·§ËÜ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
°ì²¡¤·¤Ï¥à¥¥à¥¤Î¥¯¥Þ¤¬¥Óー¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¤µ¤·¤è¤ê¥Óー¥ë¤Ð¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡£
Â¾¤Ë¤â¡£
µÜÀî¤µ¤ó¡ÖÅ·Áð»ÍÏº¤òÈþ¾¯Ç¯²½¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¡Ø¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤ó¤´¡Ù¤òÍî¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ð¥Ã¡Ê·§ËÜÊÛ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶Ã²»ì¡Ë¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¡£·§ËÜ¤Î²¿¤«¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¤½¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸À¤Î¶¯¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÁª¤Ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«µ¢¤ê¶Ø»ß¡×¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä¡×
ÍèÅ¹µÒ¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡ØÄ«µ¢¤ê¶Ø»ß¡Ù¤Ç¤¹¡×
ÍèÅ¹µÒ¡ÖÁ´Á³¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä¡Ù¤Ã¤¹¤è¡£¡ØËº¤ìÊªÃí°Õ¡Ù¤ÏËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÅ½¤í¤¦¤«¤Ê¡×
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ç¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î»Ð¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤ÎËå¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡£
»Ð¡Ö¡Ø¤ªµÒÍÍ¡ª¡ª¤³¤Á¤é¤ÇÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Ù¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÍ·¤Ö¤«¤é¡¢Í·¤Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¼êº¤Æñ¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×
·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤ÎÅ¹¤Ç¤â¥·ー¥ë¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡£
¥Ç¥µ¥·§ËÜµÆÍÛÅ¹ ÆâÂ¼Î¼»ÒÅ¹Ä¹¡Ö½¾Íè¤Î¥·ー¥ë¤Î¼ûÍ×¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢·Ú¤¯2ÇÜ°Ê¾å¡¢3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¥·ー¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡£
µÒ¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤È¤¤¤¦Î©ÂÎ¤Î¥·ー¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×
µÒ¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¤òÃµ¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÒ¡ÖÄ«¥¤¥ÁÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤×¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤Ë¡¢¤Á¤å¤ë¤ó¤Ã¤È¤·¤¿Æ©ÌÀ´¶¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥É¥í¥Ã¥×¥·ー¥ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥µ¥·§ËÜµÆÍÛÅ¹ ÆâÂ¼Î¼»ÒÅ¹Ä¹¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¤¤¿¤À¤¯¤¬¡¢Æþ²ÙÍ½Äê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ì¤Äê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Æþ²Ù¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢100¿Í°Ê¾å¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤º¡¢¥ì¥¸¤Ç¼õ¤±ÅÏ¤·¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿ôÀ©¸Â¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿Íµ¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡ØÊ¿À®½÷»ù¥Öー¥à¡Ù¤Î°ì´Ä¡©
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø ¸¶ÅÄÍËÊ¿¶µ¼ø¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤«OL¤µ¤ó¤È¤«¤¬¡¢¥·ー¥ë½¸¤á¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·´ñÌ¯¤Ê¸÷·Ê¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ÔÊ¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¸¶ÅÄÍËÊ¿¶µ¼ø¡£Ê¿À®¤Ë»Ò¤É¤â»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¹â¹»À¸¤«¤é30Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÍ·¤Ó¤äÆ´¤ì¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ë¡ØÊ¿À®½÷»ù¥Öー¥à¡Ù¤Î°ì´Ä¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ÅÄ¶µ¼ø¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½êÁ§¥·ー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐìÔÂô¤ËÂç¿ÍÇã¤¤¡Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡Ë¤Ç¤¤ë¡£ÀÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¡×
¤³¤Î¥Öー¥à¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶ÅÄ¶µ¼ø¡ÖÌ¤ÍèÍ½Â¬¤Ê¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿¾¯¡Ø¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤´¶¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¿Í¤Ï¤½¤ì¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¡£¥áー¥«ー¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Ðー¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤Î¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
