熊元プロレス「かねちーは結婚考えてへんの？」とグイグイ！EXIT兼近は「結婚相談所に登録した」と驚きの告白

1月11日（日）の『有吉クイズ』では、人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。

初めて男女混合メンバーでの実施となった今回。しかも全員が独身ということで、車内は恋愛リアリティショーのような様相を呈し…。

【映像】中川安奈、兼近＆熊プロに「なんか前列楽しそう さすがキスした仲」

ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う「メモドライブ」。今回は、イワクラ（蛙亭）、蓮見翔（ダウ90000）、渡辺隆（錦鯉）、兼近大樹（EXIT）、熊元プロレス（紅しょうが）、中川安奈という独身男女3人ずつが参加した。

出発前から兼近が「なんか起きちゃってもいいってことですよね」と期待を口にすると、スタジオの有吉弘行も「恋愛リアリティショーっていうんですか？」と笑う。

兼近が運転手を務め、助手席に兼近とキスしたことがあるという熊元が座り、ドライブはスタートした。

かつてないほど和気あいあいとした車内で、年齢や恋愛の話で盛り上がるなか、出発前に兼近が自分からキスの話を持ち出したことを「嬉しい」とメモしていた熊元は、やはり兼近のことが気になる様子。

運転中の兼近をチラ見しては「ハンドルもつ指が綺麗や」とメモしていたほか、別の場面でも兼近に褒められ、しどろもどろになるほど照れてしまい、「かねちーいちいち刺さるねん」とメモしていた。

結婚願望の話では、中川が「あります！」と語ると、熊元は「ほんま最終、芸人と結婚したいというか付き合いたい。芸人がいいんです」と明かし、「かねちーは結婚考えてへんの？」と兼近に積極的な姿勢を見せる。

すると兼近は「僕は結婚考えてますよ、もう」と返答。さらに、「今相手探しで、この前も結婚相談所登録して1回行きました」と続けると、車内には「えー！」という驚きの声がこだました。

そんななか、イワクラは熊元の様子に「長い付き合いなので分かる。熊元さんは仕事を口実に兼近にときめいて元を取ろうとしている」と冷静にメモしていた。