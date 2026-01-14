¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à [¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢]¡×4·îÈ¯Á÷Ê¬¤¬1·î14Æü11»þÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à [¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢]¡Û 4·î È¯ÇäÍ½Äê 1·î14Æü11»þ Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê ²Á³Ê¡§18,700±ß
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à [¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢]¡×2¼¡ÈÎÇäÊ¬¤ò4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,700±ß¡£1·î14Æü11»þ¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖMGEX 1/100 ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥Õ¥êー¥À¥à¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÀ®·¿¿§¤ò¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¥¬¥ó¥×¥é»Ë¾åºÇ¹âÊö¡×¤È¤¹¤ë¶âÂ°É½¸½¤ò¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¯¥ê¥¢»ÅÍÍ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤òºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³ÆÉôÁõ¹Ã¤Ï²ÄÆ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÇÛ¤·¡¢Ï¢Æ°¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ê¤é¤«¤Ê²ÄÆ°¤ò¼Â¸½¡£¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¥Óー¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥·¥å¥Úー¥ë¥é¥±¥ë¥¿¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¡¢¥¯¥¹¥£¥Õ¥£¥¢¥¹3¥ìー¥ëË¤¤ÎÂ¾¡Ö¥¥é¡¦¥ä¥Þ¥È¡×¡¢¡Ö¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
