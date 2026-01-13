auフィナンシャルサービスは、クレジットカード「au PAY カード」の一部会員を対象に、リボ払いおよび分割払いの利用可能枠増枠や、キャッシングサービスの新規設定および増枠の申し込み受付を3月1日より停止すると発表した。

裏面中央付近が管理番号

今回の変更の対象となるのは、カード裏面に記載された管理番号が「9」から始まり、支払い日が毎月10日に設定されている会員。管理番号が「5」から始まる毎月4日払いの会員については、対象外となる。

3月1日以降に停止される手続きは、リボ払いと分割払いにおける利用可能枠の増枠申し込みと、キャッシングサービスの利用可能枠における新規設定および増枠の申し込み。「あらかじめリボ」や「あとde分割」「海外キャッシングサービス」などの関連サービスも含まれる。

既に利用可能枠が設定されている会員は、3月以降も設定済みの枠の範囲内で引き続きサービスを利用できる。また、ショッピング利用における「1回払い」の利用枠に関する継続的および一時的な増枠申し込みについては、これまで通り受け付けを継続する。

同社によると、今後新たなサービスの提供を予定しており、それに向けた利便性向上の一環であるという。また、申し込み受け付けの停止に先立ち、枠の新規設定や増枠を希望する会員に対しては期限内の手続きを案内している。電話での申し込みは2月28日まで、申込書による手続きの場合は同日必着となる。申込書の請求期限は1月31日まで。