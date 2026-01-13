Image: Amazon.co.jp

本日2026年1月13日は、豊富なポート数で作業効率が飛躍的に向上するUGREEN（ユーグリーン）の「Revodok Max ドッキングステーション（Thunderbolt 5, 13-in-1, 8K Display）」がお得に登場しています。

UGREENの「Revodok Max ドッキングステーション（Thunderbolt 5, 13-in-1, 8K Display）」が34％オフ

UGREEN（ユーグリーン）の「Revodok Max ドッキングステーション（Thunderbolt 5, 13-in-1, 8K Display）」が34％オフ。

圧倒的なデータ転送速度を可能にするThunderbolt 5を備えた高性能ドッキングステーションが超特価で販売中です。

最大120GbpsのThunderbolt 5を4ポート搭載。大量の動画素材や高解像度データの移動が瞬時に完了しますよ。

モニター接続時、8K解像度の画面表示を60Hzのリフレッシュレートで出力可能。

デュアルディスプレイ、トリプルディスプレイでも高画質＆高リフレッシュレートを実現しています。

ノートPCやスマホの急速充電に対応。13ポートの豊富な拡張性で作業効率が大幅に向上します！

Thunderbolt 5は最大140W出力。電力をスピーディーに供給でき、ノートPCやスマホなどさまざまな機器の急速充電が行えます。

本体前面にUSB-A 3.2×2ポート、本体背面にUSB-A 3.2×2ポートを採用。

SD/TF4.0カードスロットやオーディオジャック、180WのDC電源ポート、最大2.5Gbpsのイーサネットポートもあり、拡張機能も充実しています。

合計13ポートの豊富な拡張性で、作業効率がアップすること間違いなしです！

優れた放熱性能で安全に使えて便利。デスク周りがすっきり整理整頓できますよ

二重層アルミニウムヒートシンクを搭載し、熱を効率的に放散。過熱を防ぎ、長時間使用してもパフォーマンスは安定。

静音性が高く、作業に集中しやすいのも魅力的です。

本体のサイズは、3.77cm（奥行き）×2.36cm（幅）×5.88cm（高さ）とコンパクト。

本体側面と底面にゴム足が付いているので、横置きも縦置きどちらもOK。限られたデスク上のスペースを有効活用できますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月13日11時現在のもの。

