【パペットスンスン】オールナイトニッポンXのパーソナリティに！ 2月13日放送決定
人気キャラクター・パペットスンスンが、ニッポン放送『オールナイトニッポンX（クロス）』の2月13日放送回のパーソナリティを担当することが発表された。
＞＞＞キービジュアルやロゴをチェック！（写真3点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
『オールナイトニッポン』は、金曜日のパーソナリティが週替わりとなっており、2月13日はスンスンがメインパーソナリティとして登場。ゲストには、ショートムービー『パペットスンスン』を放送中のフジテレビ『めざましテレビ』メインキャスターの、井上清華アナウンサーを迎え、一夜限りの特別なトークを繰り広げる。
番組の中では、リスナーの「ふわあっ♪」と感じた瞬間を紹介する「ふわあっ♪コレクション」のコーナーや、スンスンがリスナーおすすめの音楽を楽しむ「わたしのBEST SONG」などのコーナーをお届けするほか、スンスンへの質問やお悩み相談、メッセージなどの「ふつおた」も募集する。
関東エリアの方は、ラジオからはAM1242、FM93.0で聴くことができるほか、radikoを使ってスマートフォンやパソコンから聴くこともできる。またアプリ「オールナイトニッポンJAM」では、全国どこからでも無料で同時配信を聴くことが可能。また「オールナイトニッポンJAM」のプレミアムプランでは、番組のアーカイブや限定コンテンツを聴くことができる。
スンスンがメインパーソナリティ、一夜限りの『オールナイトニッポン』をお聴き逃しなく！
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
