まさかの「大西洋横断路線でアメリカ」ではなく

イギリスとフランスの共同開発による超音速旅客機「コンコルド」が国際定期便へ就航したのは50年前の1976年1月21日でした。「コンコルド」は、“怪鳥”のニックネームが与えられ実用超音速旅客機として世界唯一といえた機体です。しかし、最初に飛んだのは旅客機市場として巨大なアメリカでなく、ロンドン〜バーレーンならびに、パリ〜ダカール〜リオデジャネイロというやや意外な路線でした。これには「コンコルド」特有のわけがあったのです。

【写真】えっ…これが「コンコルド」驚愕の機内です

「コンコルド」が国際定期便に就航した約1か月前、実は旧ソ連の超音速旅客機Tu-144が郵便貨物便として運航を始めていました。この機体は「コンコルド」によく似ていたことから「コンコルドスキー」とも呼ばれた機体でしたが、旅客便としてもわずかな期間しか飛ばず、それゆえに2003年まで定期路線を飛んだ「コンコルド」が、史上唯一の実用超音速旅客機となったわけです。

「コンコルド」はブリティッシュ・エアウェイズとエールフランスの2社で導入され、同じ日に、各社の初便が離陸。ブリティッシュ・エアウェイズ機の登録記号「G-BOAA」はロンドンから中東バーレーンへ、エールフランス機の「F-BVFA」は西アフリカのダカールを経由し南米リオデジャネイロへと向かいました。

この「コンコルド」の就航は世界中で関心を集め、日本でも「SST（超音速輸送機）時代の幕が開けた」と新聞やテレビで伝えられました。機内はこれまでより短い搭乗時間ながら、全席がファーストクラス。食事も豪華で、バーレーン線のメニューは、15種類以上の食前酒やカクテル、牛ひれ肉のステーキ、子羊のコートレットなどのランチが提供されたという記録も残っています。

ただし「コンコルド」の“本命”路線であった大西洋横断によるアメリカ路線に就航したのは1976年5月。これはアメリカ側の事情によるものでしたが、今思えばこの事情がコンコルドの運命を決めていたと言えるかもしれません。

「コンコルド」の課題はなんだったの？

「コンコルド」は就航時、フランスの閣僚から「技術的な勝利を意味し、商業的な戦いが始まった」と評されるほど、エンジンの排気ガスや大きな騒音、音速を突破する際に出る衝撃波が大きな問題となりセールスに苦戦していました。世界中の航空会社は発注に二の足を踏み、アメリカでも当時のニューヨーク州知事が乗り入れ禁止を表明するなどの対応を発表しています。



フランス・トゥールーズに展示されている「コンコルド」（乗りものニュース編集部撮影）。



日本でも同じで、羽田空港が目の前にある東京都の大田区長が運輸省（当時）へ文書で乗り入れないように申し入れたり、ロンドン―シンガポール線の開設についてマレーシアが上空通過を拒否したりしました。1972年6月に日本へ初飛来した時も、当時のジェット旅客機DC-8の騒音98ホンを上回る117ホンを離陸時に記録、羽田空港近くの川崎市では「ハトがびっくりして歩道橋の下に逃げ込んだ」と新聞記事になりました。騒音問題は容易に解決せず、座席の予約は売り切れ続出にもかかわらず、イギリスとフランスは1976年半ば、量産機は16機以上生産しないと合意してしまいました。

それでも「コンコルド」は、イギリスとフランスの威信を示すがごとくアメリカのニューヨークやワシントン線で飛び続けましたが、2001年のアメリカ同時多発テロによる航空需要の低迷のあおりを受けて、2003年に退役しました。初就航を担った2機は現在、ブリティッシュ・エアウェイズ機がスコットランドで、エールフランス機はアメリカのスミソニアン航空宇宙博物館で展示されています。

「技術的に勝利し、商業的に成功しなかった」コンコルドですが、再び超音速旅客機の実現に向けてアメリカでブーム・テクノロジーが「オーバーチュア」の開発に挑んでいます。これを見ると、半世紀たっても「より速く飛ぶ」という人類の夢は潰えていないと言えます。