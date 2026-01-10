不妊は女性だけの問題ではない？ 意外と知らない「男性不妊」の現実と10のセルフチェック
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「旦那さんも見て！不妊理由に男性48% 10のチェック事項【再放送】」と題した動画を公開。12人の子どもを産んだ助産師のHISAKOさんが、不妊は女性だけの問題ではないという視点から、「男性不妊」の実態について解説した。
HISAKOさんはまず、「不妊は今ほんとうに増えてますよね。他人事じゃない感じです」と、不妊に悩むカップルが増加している現状に言及。一般的に女性側の問題と捉えられがちだが、「統計では男性不妊が全不妊の中で、48%が男性が関与していると言われています」と衝撃的なデータを提示した。
HISAKOさんによれば、不妊は年齢だけでなく、20代の若い女性でも起こりうる問題であり、「誰にでも起こりうる事だという認識は持ってほしい」と語る。日本における不妊の定義は、避妊をせずに2年以上妊娠に至らない場合とされているが、HISAKOさんは「1年妊娠しーひんかったら、ちょっとその理由を模索した方がいい」との見解を示した。
動画では、男性不妊の主な原因として「造精機能障害」「閉塞性精路障害」「性機能障害」の3つを挙げている。造精機能障害は精子をうまく作れないこと、閉塞性精路障害は作られた精子の通り道に詰まりがあること、性機能障害は勃起不全や膣内射精ができないことなどを指す。これらの問題は放置することで、うつ病や男性更年期といった二次的な障害を引き起こすリスクもあると警鐘を鳴らす。
HISAKOさんは、「不妊の問題だけではなく、彼らが年をとった時の健康という事を考えてもらったら」と述べ、男性不妊の問題は単に子どもを授かるためだけでなく、男性自身の長期的な健康維持の観点からも重要であると強調した。その上で、泌尿器科への受診を推奨し、不妊を病気や身体の不調と同じように捉え、適切に対処することの重要性を訴えている。
HISAKOさんはまず、「不妊は今ほんとうに増えてますよね。他人事じゃない感じです」と、不妊に悩むカップルが増加している現状に言及。一般的に女性側の問題と捉えられがちだが、「統計では男性不妊が全不妊の中で、48%が男性が関与していると言われています」と衝撃的なデータを提示した。
HISAKOさんによれば、不妊は年齢だけでなく、20代の若い女性でも起こりうる問題であり、「誰にでも起こりうる事だという認識は持ってほしい」と語る。日本における不妊の定義は、避妊をせずに2年以上妊娠に至らない場合とされているが、HISAKOさんは「1年妊娠しーひんかったら、ちょっとその理由を模索した方がいい」との見解を示した。
動画では、男性不妊の主な原因として「造精機能障害」「閉塞性精路障害」「性機能障害」の3つを挙げている。造精機能障害は精子をうまく作れないこと、閉塞性精路障害は作られた精子の通り道に詰まりがあること、性機能障害は勃起不全や膣内射精ができないことなどを指す。これらの問題は放置することで、うつ病や男性更年期といった二次的な障害を引き起こすリスクもあると警鐘を鳴らす。
HISAKOさんは、「不妊の問題だけではなく、彼らが年をとった時の健康という事を考えてもらったら」と述べ、男性不妊の問題は単に子どもを授かるためだけでなく、男性自身の長期的な健康維持の観点からも重要であると強調した。その上で、泌尿器科への受診を推奨し、不妊を病気や身体の不調と同じように捉え、適切に対処することの重要性を訴えている。
関連記事
助産師HISAKO、夫の“秒速寝落ち”を激写！出張先のリアルなナイトルーティン
「親の心配なんて知ったこっちゃない」娘の転園で直面した“意外な現実”とは？助産師HISAKO親子が語る
「『親や兄弟と同じ感覚』結婚後に性交渉を拒否する夫…妻の悲痛な叫びと性の現実
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人