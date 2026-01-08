【Fallout Collection POP UP STORE】 開催期間：1月9日～1月25日 場所：渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3） 営業時間：11時～19時

ドラマもシーズン2が配信開始となり「Fallout」ファンたちが盛り上がっている。そんな気分の高まった「Fallout」ファンにおすすめしたいのが、インフォレンズが1月9日より開催するポップアップストア「Fallout Collection POP UP STORE」だ。場所は渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3）。営業時間は11時～19時となっている。

同ストアでは最新の「Fallout」グッズが展開されるほか、「Fallout New Vegas」のモハビウェイストランドを思わせる大型のパネルや敬礼ポーズをしたVault-Boyの大型スタチューも設置されている。グッズを買うだけでなく記念に写真を撮っても楽しめるので、ぜひ訪れていただきたい。

本稿では、先んじて行なわれた内覧会の様子をフォトレポートでお届けする。会場ではグッズを購入すると、オリジナル特典として「YOU'RE SPECIAL BOOK」デザインの「オリジナル両面コースター（全8種）」や「EAT WELL, LIVE WELL」がデザインされた数量限定の特製コットンバッグがもらえる。

・開催期間：2026年1月9日～1月25日

・場所：渋谷モディ 7F マルイノアニメ（東京都渋谷区神南1-21-3）

・営業時間：11時～19時

Vault-Boyだけでなくラッキー38やトップスのニューベガスのカジノポスターがお出迎え！

ストアに入って真っ先に目につくのが、人の「Fallout」気分を高めてくれる敬礼ポーズのVault-Boy。インフォレンズのイベントではお馴染みのスタチューとなっており見覚えのある人も多いだろう。

その周囲にはラッキー38やトップス、ウルトラ・ラグジュといった「Fallout New Vegas」で登場したカジノのポスター。ゲーム内で見かけたものよりも綺麗な状態なので戦前のものという趣がある。

他にもサンセット・サルサパリラやデスクローなど、ドラマでも登場し改めて注目を集めているモハビウェイストランドらしい装飾が施されている。

グッズを買う前にここで気分を高めると、買い物をより楽しめるかもしれない。余談だが、筆者は気分が高まりきった結果モハビエクスプレスのメッセンジャーバッグ「Fallout Mojave Express メッセンジャーバッグ」（10,450円）を買ってしまった。

入り口の様子

「Fallout76」と書かれたVault-Boyの大型スタチュー。かなり大きい

ニューベガスにあるカジノのポスター

サンセット・サルサパリラのポスター

T-45とドッグミートと同じ犬種と思われる犬のポスター

劇画調で描かれたデスクローとT-45らしきパワーアーマー

新グッズだけでなくモハビモチーフのグッズも多数販売！

「Fallout Collection POP UP STORE」で販売されるのは、恒例のボトルキャップや各種ドリンクボトルだけでなく、「Fallout ヌカ・コーラ自販機 シャドーボックス」（44,000円）や「Fallout メタルナンバープレート（Vault 33）」（5,500円）といった最新アイテムなど。

加えて、「Fallout デザートレンジャー コンバットヘルメット＆ピン」（33,000円）に「Fallout New Vegas レンジャー スタチュー」（30,250円）、前述した「Fallout Mojave Express メッセンジャーバッグ」（10,450円）といったモハビを思わせるグッズも販売される。

他にも「Fallout ミニ・ニューク バケット」（13,200円）や「Fallout シュガーボム 朝食セット」（9,900円）なども展開される。また、会場で5,000円以上購入した人には「EAT WELL, LIVE WELL」がデザインされた数量限定の特製コットンバッグが、エポスカードを利用もしくは提示のうえで5,000円以上購入した人には「YOU'RE SPECIAL BOOK」デザインの「オリジナル両面コースター（全8種）」がランダムに1枚プレゼントされる。さらに、期間中に会場でエポスカードに新規加入すると「オリジナル両面コースター（全8種）」の全種セットがもらえる。是非訪れてみてほしい。

なお、新グッズに関してはECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」と路面店「INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店」でも1月9日11時より販売開始となる。

販売グッズ一覧

「Fallout ヌカ・コーラ自販機 シャドーボックス」（44,000円）。ギミックなどはないものの、ライトとして飾りたい。「Fallout4」の主人公夫婦とかみたいに凍っている

「Fallout ジップアップパーカー（Gamble）」（11,000円）。サイズはM/L/XLの3種

「Fallout メタルコースター4枚セット」（3,300円）

「Fallout メタルナンバープレート（Vault 33）」（5,500円）。ドラマで登場するVaultがデザインされている

「Fallout Vault-Tec デスクパッド＆コースターセット」（4,400円）

「Fallout サンセット・サルサパリラ ボトルキャップ ブリキサイン」（4,400円）。「Fallout New Vegas」でお馴染み

「Fallout ミニ・ニューク バケット」（13,200円）。塗装がリアルなので重そうだが、プラスチック製なのでかなり軽い。棚の上とかに飾っても安全だ

弾頭じゃない方の中身はバケツ部分を外せる

横にするとV.A.T.S.で飛んでいっているみたいになる

「Fallout Mojave Express メッセンジャーバッグ」（10,450円）

運び屋の気持ちになれそう

「Fallout デザートレンジャー コンバットヘルメット＆ピン」（33,000円）

「Fallout New Vegas レンジャー スタチュー」（30,250円）。「Fallout New Vegas」のオープニング画面を思わせるポーズだ

「Fallout New Vegas A3ポスター（シリアルナンバー入り）」（4,400円）

デザートレンジャー コンバットヘルメットを間近で見れる

しっかり「FORGIVE ME MAMA」と書かれているほか、ウェザリングなどもかなりリアルだ

レンジャー スタチューも展示されている

かなりクオリティが高い

遠方の人はオンラインでも買える！

前述したように、各種グッズについてはECサイト「INFOLENS GEEK SHOP」でも販売される。会場に行けない遠方の方はオンラインでお求めいただくのがいいだろう。新グッズは1月9日11時より販売される。また、いくつかのアイテムについては在庫の関係で1人1個までの購入制限が設けられている点に注意していただきたい。

また、「INFOLENS GEEK SHOP」でもキャンペーンが実施予定で、「Fallout」関連商品5,000円以上購入すると、特典として「オリジナルステッカー」を1枚もらえる。

INFOLENS GEEK SHOP オンラインストア連動キャンペーン特典「オリジナルステッカー」

